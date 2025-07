Dorival celebra volta de Yuri no Corinthians, mas reforça cautela com a parte física

O retorno de Yuri Alberto após cerca de dois meses afastado por lesão é motivo de comemoração para Dorival Júnior. No entanto, o treinador do Corinthians ainda trata a parte física do atacante com cautela.

O camisa 9 havia entrado em campo pela última vez no fim de maio, no jogo diante do Atlético-MG, quando se contundiu. Neste sábado, recuperado da fratura na coluna, ele voltou aos gramados e atuou por 45 minutos no empate de 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos.

Cuidadoso com a volta do artilheiro, Dorival explicou o porquê dele não ter sido titular.

"O Yuri estava há dois meses sem jogar. Acredito que esse esgotamento que ele teria se fosse titular, faria falta no jogo de quarta-feira. A previsão era não iniciar com ele, dando a possibilidade dele entrar no segundo tempo, com os jogadores do Botafogo sentindo mais", justificou.

A ideia do treinador é ter Yuri Alberto nas melhores condições físicas possíveis no clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Dorival, inclusive, não descarta preservar o jogador no próximo fim de semana, diante do Fortaleza, pelo Brasileirão, para que ele esteja bem no confronto eliminatório.

"Era necessário que ele voltasse hoje, tendo pelo menos 45 minutos minutos, qualquer fosse o resultado. Isso dá uma segurança maior. Se tivermos a necessidade de segurar um pouco depois dessa partida do meio de semana, isso vai acontecer. Não sendo necessário, ele estará disponível para todas as partidas, com certeza", comentou.

O retorno de Yuri Alberto deixa o Corinthians animado para o Derby e até mesmo visando a sequência do Brasileirão. Sem ele, a equipe perdeu força ofensiva e viu a sua média de gols na Série A despencar.

O atacante é o artilheiro do Timão na atual temporada, com 13 bolas na redes. Com ele de volta, aliado à presença de Memphis Depay e Rodrigo Garro, a expectativa é que o Corinthians cresça de desempenho.

O primeiro de dois clássicos contra o Palmeiras, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, está agendado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O confronto será decisivo para o futuro de Dorival e para as pretensões do Corinthians em 2025. Eliminado das competições internacional e no meio da tabela do Brasileirão, o clube vê o torneio eliminatório como a oportunidade de enfim voltar a conquistar um grande título, além de embolsar uma quantia generosa.