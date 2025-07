Discreto no sub-20, Samuel Lino volta ao Flamengo como reforço mais caro

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Samuel Lino vai voltar ao Flamengo como a contratação mais cara da história do clube. Ele retorna à Gávea após uma rápida e discreta passagem ainda pela base.

Para a chegada do atacante, que está no Atletico de Madri, o Rubro-Negro vai desembolsar cerca de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões, na cotação atual), mais três milhões de euros (R$ 19,5 milhões) em bônus por metas. Ele assinará por quatro temporadas.

Campeão da Copinha

Samuel Lino foi revelado nas categorias de base do São Bernardo e ganhou destaque maior na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. No ano seguinte, foi emprestado ao Flamengo.

No Rio de Janeiro ele integrou o elenco campeão da Copinha de 2018, mas encontrou dificuldades de adaptação, o que teve reflexos em campo.

Samuel Lino (à esq.) foi campeão da Copinha pelo Flamengo Imagem: Reprodução

Ele tinha vindo emprestado do São Bernardo, após uma bela Copa São Paulo. Sempre que ele atuou, atuou bem. O Samuel mostrava ter qualidade, sempre muito comprometido, cumpridor de função Maurício Souza, técnico rubro-negro na ocasião

Ele nunca conseguiu se firmar como titular naquela época. Fez parte daquele grupo que foi campeão da Copinha... Quando eu volto [após a Copinha], eu sou integrado ao profissional e, pouco depois, ele retorna ao São Bernardo Maurício Souza

Maurício Souza se tornou auxiliar técnico do profissional do Flamengo em 2021. No ano seguinte, foi para o Athletico-PR, antes de ir para o Vasco viver a mesma experiência como treinador no profissional. Atualmente, está no Persija Jakarta, da Indonésia.

Daquela geração que conquistou o topo do pódio da Copinha, fizeram parte o goleiro Hugo Souza, hoje no Corinthians, o zagueiro Ramon, do Internacional, o volante Vinícius Souza, que está Sheffield United, Hugo Moura, do Vasco, e o meia Pepê, do Vitória.

Convencido pelo projeto

Samuel Lino estava no Atletico de Madri e tinha preferência pela permanência na Europa, mas foi convencido a se transferir para o Flamengo após o projeto apresentado.

As características do jogador agradam o técnico Filipe Luís, que entende que ele pode ajudar também quando o time estiver sem a bola, e ser fator para desequilibrar a defesa adversária com as jogadas pelas pontas.

Antes de Lino, a contratação mais cara da história do Flamengo tinha sido o meia argentino Carlos Alcaraz, que custou 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) em 2024.