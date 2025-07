Daniel Paulista indica pecado do Sport contra o Santos: "Apagão"

O Sport perdeu uma preciosa chance de degustar a primeira vitória no Brasileirão 2025. No duelo contra o Santos, a equipe pernambucana tinha 2 a 0 no placar e um jogador a mais em campo. Mas permitiu a reação do adversário na busca pelo empate por 2 a 2, neste sábado, na Ilha do Retiro.

Daniel Paulista não escondeu a decepção com o resultado. O Sport sofreu os gols santistas aos 34 e 43 minutos da etapa final. Foram 9 minutos de pesadelo para o time.

"Houve um apagão, uma desconcentração", definiu Daniel Paulista, que viu sua equipe dominante contra o Santos até o primeiro gol do adversário. "Custou muito caro", completou.

Sport: cenário obscuro

Lanterna do Brasileirão, o Sport soma 5 empates e 10 derrotas na competição e está em situação dramática em relação ao rebaixamento para a Série B.