Ceará supera lambança, vira no Mineirão, e Cruzeiro pode perder liderança

O Ceará venceu o Cruzeiro neste domingo, de virada, por 2 a 1, no Estádio do Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Kaio Jorge abriu o placar para os donos da casa após lambança do goleiro Bruno Ferreira, mas Galeano marcou duas vezes para virar. Com o tento marcado, o atacante do Cruzeiro aumentou sua artilharia no Brasileirão, chegando a 13 gols.

Com o resultado, o Cabuloso ficou com 34 pontos e pode perder a liderança para o Flamengo, que ainda joga na rodada. Já o Ceará foi aos 21 pontos, subindo para nono lugar.

O Cruzeiro volta a campo pela Copa do Brasil, na quarta-feira. Pelo duelo de ida das oitavas de final, o Cabuloso enfrentará o CRB.

Já o próximo compromisso do Ceará será pelo Brasileirão, contra o Flamengo, no próximo domingo.

Gols e destaques

1 x 0. O Cruzeiro abriu o placar logo aos 3 minutos do primeiro tempo, com Kaio Jorge. O artilheiro do Brasileirão aproveitou o erro na saída de bola do goleiro do Ceará e mandou para as redes com o gol vazio.

Queriam mais. Os mandantes seguiram pressionando e, depois de passe de Kaio Jorge, Matheus Pereira cruzou para Carlos Eduardo cabecear para defesa de Bruno Ferreira, aos 13. Logo depois, o camisa 10 do Cruzeiro chutou de fora da área e assustou.

Empate passou perto. Aos 28, Marcos Victor conseguiu dominar bola na área do Cruzeiro, mas mandou por cima do gol de Cássio.

Gol anulado. Aos 31, Fagner acertou cruzamento rasteiro para Matheus Pereira escorar para Carlos Eduardo só empurrar para o gol. Mas o lance foi anulado por mão de Wanderson no início da jogada.

1x1. Após cobrança de escanteio, Galeano subiu sozinho para superar Cássio e igular a partida aos 38 minutos.

1x2. Aos 14 minutos do segundo tempo, Fernandinho cruzou pela esquerda, e Galeano chegou cabeceando para virar o placar para o Vozão.

Impedimento. O Ceará chegou a marcar o terceiro com Marcos Victor após cobrança de falta aos 20, mas o zagueiro estava impedido, e o gol foi anulado.

Defendeu. No início dos acréscimos, Fagner tentou cruzamento rasteiro, mas Bruno Ferreira chegou antes de Kaio Jorge na bola.

Quase. Aos 48, Gabigol chutou forte e Bruno Ferreira espalmou. Na sobra, Bolasie tentou, mas Willian Machado salvou o Ceará.

Ficha técnica

Cruzeiro 1 x 2 Ceará

Campeonato Brasileiro - 17ª rodada

Data: 27/07/2025

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Gols: Kaio Jorge (CRU), 3' do 1º tempo (1-0); Galeano (CEA), 38' do 1º tempo (1-1) e 14' do 2º tempo (1-2)

Amarelo: Pedro Henrique e Aylon (CEA)

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno (Bolasie); Lucas Romero, Lucas Silva (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Carlos Eduardo (Gabigol), Wanderson (Marquinhos) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Lucas Lima); Pedro Henrique (Fernadinho), Lourenço (Fernando Sobral), Dieguinho (Lucas Mugni) e Galeano (Rafael Ramos); Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.