Cruzeiro defende liderança e invencibilidade no Mineirão diante do pressionado Ceará

O Mineirão será palco de um duelo de extremos neste domingo, às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Cruzeiro vive sua melhor fase na temporada, liderando a competição com autoridade e sustentando uma sequência invicta que já dura 11 rodadas. Do outro, o Ceará tenta encontrar respostas após três derrotas consecutivas e vê a zona de rebaixamento se aproximar perigosamente.

Com 34 pontos e a melhor campanha como mandante - sete vitórias e um empate -, o Cruzeiro tem usado a força do Mineirão, com grande apoio de sua torcida, como alicerce para sustentar a liderança. A equipe comandada por Leonardo Jardim não sabe o que é perder desde abril e, mesmo vindo de um empate sem gols com o Corinthians, em São Paulo, segue transmitindo segurança e equilíbrio em campo. A defesa sólida e o meio-campo bem estruturado têm sido marcas deste momento, com uma equipe que alterna intensidade e paciência conforme o contexto do jogo.

Para o confronto, o treinador terá praticamente todo o elenco à disposição e pode repetir a base que consolidou a liderança. A dúvida está no setor ofensivo. Wanderson tem sido o titular ao lado de Kaio Jorge, mas o crescimento de rendimento de Gabriel Jesus, o Gabigol, nas últimas semanas pode provocar uma mudança no ataque.

O desgaste físico acumulado é um ponto de atenção, mas o calendário permite ao Cruzeiro um intervalo adequado entre os compromissos contra Ceará e Botafogo. "O time está extremamente cansado, mas vai lutar o máximo para conquistar os resultados positivos", tem repetido Jardim internamente, indicando que não pretende fazer grandes alterações na estrutura do time.

Do lado do Ceará, a pressão é crescente. A derrota por 2 a 0 para o Mirassol na rodada passada aumentou a insatisfação da torcida, que deixou o Castelão vaiando o time. Com 18 pontos, o clube já começa a mirar com preocupação os números da parte inferior da tabela. O técnico Léo Condé admite a necessidade de mudanças e avalia abandonar o esquema com três atacantes, que se mostrou vulnerável nos últimos compromissos.

Há dúvidas na lateral direita, já que Rafael Ramos saiu de campo com dores e pode dar lugar a Fabiano Souza. O ambiente é de cobrança, mas também de tentativa de mobilização. "Não dá para ficar cabisbaixo, não dá para lamentar muito. O campeonato é pesado, e temos ainda todo o segundo turno pela frente. Se a gente se entregar, vai ser pior", afirmou Condé, em tom de alerta.

O reencontro entre os times acontece após cinco anos - o último confronto foi em 2019, com empate sem gols. Desde então, o Cruzeiro se reestruturou, passou por rebaixamento e reconstrução, enquanto o Ceará tenta se firmar após oscilações nas últimas temporadas.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CEARÁ

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Fabiano Souza), Marllon, Willian Machado e Nicolas; Fernando Sobral, Diego, Matheus Araújo e Lucas Mugni; Galeano e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).