Crespo projeta São Paulo com início de mata-mata em copas: 'Temos que equilibrar as energias'

Após derrotar o Fluminense por 3 a 1 neste domingo no MorumBis e chegar à sua terceira vitória seguida, o São Paulo ganhou tranquilidade na classificação do Brasileiro, onde acumula 22 pontos e se aproxima do G-6. Agora o time canaliza sua atenção para o mata-mata da Copa do Brasil, no qual enfrenta o Athletico-PR na quarta-feira, novamente no MorumBis. O técnico Hernán Crespo afirmou que o momento é de tentar equilibrar energia.

"Num mata-mata, temos 180 minutos, não só 90, por isso temos que equilibrar as energias", afirmou o técnico do São Paulo. "Temos que analisar a situação. Temos jogadores pendurados, mas a ideia é sempre competir, sempre ganhar o jogo", completou o argentino.

Na avaliação de Crespo, o São Paulo não deve priorizar uma competição, mas lutar em todas as frentes. "O desgaste é grande, eu sei", afirmou ele. "Mas somos o São Paulo. Temos que lutar sempre", completou. Além da Copa do Brasil, o time enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, nas oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida do mata-mata acontece no dia 12 de agosto, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

O técnico argentino, que assumiu o São Paulo em substituição a Zubeldía, disse que o time se encontra em um bom momento após flertar com a zona de rebaixamento, mas que o Brasileiro requer muita atenção. "O time voltou a pontuar e pode ficar um pouco mais tranquilo, mas o Brasileirão é muito difícil", afirmou ele, citando o confronto com o Fluminense como exemplo. "O jogo de hoje estava totalmente controlado, mas a qualidade do adversário girou um 2 a 1 perigoso."

Crespo elogiou a atitude de seus jogadores. "Estou contente pela forma que o time jogou. Não é fácil errar um pênalti, o VAR anular um gol. E mesmo assim o time esteve sempre igual, com vontade de jogar e de recuperar a bola", afirmou. "Temos que seguir neste caminho."