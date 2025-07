Crespo elogia atuação do São Paulo e vê time no caminho certo: "Precisamos seguir assim"

A atuação do São Paulo na vitória de 3 a 1 sobre o Fluminense, neste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, agradou o técnico Hernán Crespo. Em coletiva de imprensa, o treinador elogiou o desempenho e disse acreditar que a equipe está no caminho certo.

"O jogo foi bom. Estou muito contente pelos atletas, pela forma que jogamos. Sobretudo pelas situações adversas. Não é fácil errar um pênalti, o VAR anulou gol...E o time seguiu igual, com vontade de jogar e recuperar bola. O resultado é consequência de tudo isso", avaliou o comandante.

"É um momento que o time está bem. Gosta de jogar e tem muita vontade de recuperar bola. Quando se tem essas duas coisas, tem um time perigoso. A ideia é manter essa identidade. Para isso temos que dosar as energias. Mas, vamos seguir na mesma linha. Se quisermos fazer jogos bons, precisamos seguir esse caminho", acrescentou.

Com o resultado, o São Paulo subiu mais um pouco na tabela de classificação e agora ocupa o oitavo lugar, com 22 pontos. Crespo enxerga a situação com alívio.

"O time começou a pontuar. Agora vai ficar um pouco mais tranquilo. Mas, o Brasileirão é difícil. O jogo de hoje estava controlado, mas a qualidade do adversário colocou o 2 a 1. Vamos jogo a jogo, dia a dia", comentou.

O argentino também justificou as entradas de Ferreirinha e Enzo Díaz na equipe titular, nas vagas de André Silva e Wendell, respectivamente. Ambas as alterações foram por questões físicas.

"André teve dores no pé contra o Juventude. Tive que escolher outra solução, o Ferreirinha estava jogando bem. Achei que poderia ser importante. Sobre o Wendell, depois da sequência de dois jogos, achei que poderia estar cansado. A decisão foi por isso", explicou.

O São Paulo agora vira a chave para a Copa do Brasil. O time enfrenta o Athletico-PR nesta quinta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final do torneio. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília) no Morumbis.