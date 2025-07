Coritiba empata com Amazonas e termina o turno como vice-líder da Série B

O Coritiba completou três jogos de jejum na Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Amazonas, neste domingo, no estádio Couto Pereira, pela 19ª rodada. Com isso, o time paranaense fechou o primeiro turno com 35 pontos, em segundo lugar, atrás do Goiás, com 36, e que ainda entra em campo na terça-feira diante do Remo, em Goiânia (GO). O Amazonas completou três jogos sem derrota, mas com apenas 19 pontos continua em penúltimo lugar, dentro da zona de rebaixamento.

Depois de levar um susto logo aos cinco minutos, quando Pedro Morisco fez grande defesa num chute de Erick Varão, o Coritiba teve controle das ações dentro de campo. Mas encontrou o Amazonas bem armado na defesa, dificultando a troca de passes e, principalmente, as finalizações.

Este domínio territorial foi recompensado pelo gol aos 38 minutos. Josué recebeu a bola do lado direito, levantou a cabeça e fez o cruzamento no meio da área. O zagueiro Maicon subiu entre vários defensores e desviou de cabeça para as redes.

O time paranaense ainda teve uma boa chance para aumentar o placar nos acréscimos, quando Lucas Ronier chutou no alto e o goleiro Renan saltou para espalmar por cima do travessão.

O segundo tempo foi bem mais equilibrado, mesmo porque o Coritiba adotou a postura de esperar a reação do Amazonas para tentar contra-atacar. Não correu tantos riscos, mas se acomodou demais com a pequena vantagem.

Esta opção cautelosa custou caro ao time da casa porque o Amazonas empatou aos 31 minutos, quando Luan Silva fez o passe lateral para Kevin Ramírez, que ajeitou com uma perna e finalizou com a outra no canto esquerdo de Pedro Morisco, deixando tudo igual: 1 a 1. No desespero, não deu para o Coritiba reagir e terminou o jogo debaixo de vaias de sua torcida.

O Coritiba vai ter seu primeiro jogo no returno diante do Vila Nova, na próxima quinta-feira, em Goiânia, a partir das 21h35. O Amazonas volta a campo no outro sábado (dia 2), em Manaus, diante do Goiás, às 20h30.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 1 AMAZONAS

CORITIBA - Pedro Morisco; Alex silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo (Zeca); Sabastián Gómez, Machado (Wallisson) e Josué; Iury Castilho (Clayson), Lucas Ronier (Everaldo) e Dellatore (Gustavo Coutinho). Técnico: Mozart.

AMAZONAS - Renan; Castrillón (Santiago Vieira), Diego Borges (Rafael Monteiro), Bruno Ramires e Fabiano; Larry Vásquez, Erick Varão (Victor Hugo) e Kevin Ramírez; Joaquin Torres, Gabriel Novaes (Luan Silva) e Diego Zabala (Diego Torres). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS - Maicon, aos 38 minutos do primeiro tempo; Kevin Ramírez, aos 31 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Maicon, Jacy e Josué (Coritiba). Larri Vásquez, Diego Torres e Fabiano (Amazonas).

ÁRBITRO - Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA - RENDA - R$ 493.730,00.

PÚBLICO - 22.981 presentes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).