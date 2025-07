Coritiba e Chapecoense brigam no G-4 e dupla tenta fugir do Z-4 da Série B

Os quatro jogos programados para este domingo pela Série B do Campeonato Brasileiro promete entregar muita emoção ao torcedor em todo o Brasil. Os destaques ficam para Coritiba e Chapecoense, que tentam seguir firmes no G-4, zona de acesso, enquanto Amazonas, Volta Redonda e América-MG tentam sair da 'zona da queda'.

O Coritiba quer voltar à liderança diante do Amazonas, no Estádio Couto Pereira, no Paraná. Com 34 pontos, o time de Curitiba pode assumir o topo em caso de vitória, enquanto o adversário, com 18, tenta escapar da zona de rebaixamento.

Quem também briga para se manter entre os quatro primeiros colocados é a Chapecoense, que às 19h, enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Com 29, os catarinenses precisam vencer para respirarem tranquilos no G-4. Já o time da casa, com 22, quer se afastar do grupo ameaçado pelo rebaixamento.

Outro time que tenta deixar os últimos lugares na tabela é o Volta Redonda, que com os mesmos 18 pontos do Amazonas, encara o Vila Nova, com 27, mira uma vaga entre os quatro primeiros. A bola rola no Estádio Raulino de Oliveira, a partir das 16h.

Pouco mais tarde, às 18h30, América-MG e Athletico-PR se reencontram no Independência, em Belo Horizonte (MG). Perto do grupo que tenta evitar a queda à Série C, os mineiros têm 20 pontos, contra 24 dos paranaenses, que brigam no meio da tabela de classificação.

A 19ª rodada da Série B segue na segunda-feira, com mais dois jogos. A partir das 19h, é a vez de Avaí e Botafogo-SP medirem forças na Ressacada, e Paysandu e Athletic-MG se enfrentarem na Curuzu, às 21h30.

Outros dois jogos encerram a rodada na terça-feira. A partir das 20h30, o Criciúma recebe o Cuiabá, no Heriberto Hulse, antes de Goiás e Remo às 21h35, no Hailé Pinheiro.