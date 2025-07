Coritiba cede empate ao Amazonas e perde chance de dormir na liderança da Série B

O Coritiba empatou com o Amazonas por 1 a 1 neste domingo, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). Maicon balançou as redes para os mandantes, enquanto Kevin Ramírez marcou para os visitantes.

Com o resultado, o Coxa desperdiçou a chance de dormir na liderança da competição. A equipe ocupa a segunda posição, com 35 pontos, um a menos do líder Goiás, que ainda joga nesta rodada. Já o Amazonas aparece em 19º lugar, na zona de rebaixamento para a Série C, com 19 unidades.

Pela 20ª rodada da Série B, o Coritiba encara o Vila Nova, na próxima quinta-feira. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Amazonas, por sua vez, enfrenta o Goiás, no Estádio Carlos Zamith. O duelo acontece no próximo sábado, às 20h30.

Como foi Coritiba x Amazonas?

O Coritiba inaugurou o marcador aos 38 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio curta, Josué recebeu pela direita e cruzou na área na cabeça de Maicon, que desvia para o fundo da rede.

Já aos 31 minutos da etapa complementar, Kevin Ramiréz recebeu na área com liberdade, dominou e finalizou no cantinho para empatar a partida.