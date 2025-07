Corinthians arrisca e se dá bem, mas não alivia pressão antes de Dérbi

O empate do Corinthians contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no último sábado, pode parecer um resultado positivo contra um dos clubes que tem potencial para brigar pelo título do Brasileirão. Mas não aliviou a pressão da torcida.

Empate não convence a torcida

O Timão apostou em um time misto e conseguiu arrancar um empate fora de casa.

Além disso, também contou com o retorno de Yuri Alberto após mais de dois meses afastado por causa de uma lesão na coluna.

Mas não convenceu a torcida. Os torcedores que compareceram ao jogo cobraram no apito final com gritos de "é quarta-feira".

O Alvinegro terá, na próxima quarta-feira, o clássico contra o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

É um jogo fundamental, com uma importância muito grande, numa competição que representa muito a todos nós. Espero que tenhamos a equipe toda em condição de poder atuar.

Dorival Júnior

A volta de Yuri Alberto é um dos pontos fortes para o duelo contra o Palmeiras. O atacante entrou no intervalo contra o Botafogo e atuou por 45 minutos, mas admitiu que ainda sentiu dores, principalmente devido ao gramado sintético do Nilton Santos.

"Esses 45 minutos foram importantes para que eu pudesse me ambientar e pegar o mínimo de um ritmo de jogo, para que na quarta-feira eu possa estar totalmente inteiro", declarou o camisa 9.

Outro ponto positivo é o reencontro de Memphis Depay com as redes pelo Timão. Ao empatar a partida contra o Botafogo, o holandês voltou a marcar após seis jogos pelo clube paulista.