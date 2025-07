Com Léo Jardim expulso, Vasco sofre empate no fim contra o Internacional pelo Brasileirão

Neste domingo, em confronto válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco visitou o Internacional no Beira-Rio e empatou por 1 a 1. Rayan marcou para os cruzmaltinos, enquanto Carbonero fez o gol dos colorados.

Com o resultado, o Vasco saiu da zona do rebaixamento. A equipe chegou aos 15 pontos e subiu para a 16ª posição. Por sua vez, o Internacional alcançou o 11º lugar, com 21.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando enfrenta o CSA, no Estádio Rei Pelé, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pela 18ª rodada do Brasileirão, o Gigante da Colina joga neste sábado, às 18h30, contra o Mirassol, no Campos Maia.

Já o Internacional recebe o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Neste domingo, às 20h30, o Colorado encara o São Paulo, em casa, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O jogo

Primeiro tempo

Desde o início, o Vasco teve mais posse de bola em Porto Alegre. A equipe pressionou o Internacional e criou diversas oportunidades. Antes dos 10 minutos, Vegetti perdeu uma chance clara de cabeça. Em seguida, Paulo Henrique finalizou com desvio, exigindo boa defesa de Rochet. Aos 25, Vegetti finalizou novamente, por cima do gol.

O gol saiu aos 29 minutos, em um contra-ataque. David recuperou a bola no campo de defesa, avançou e passou para Rayan, que invadiu a área e finalizou entre as pernas do goleiro para abrir o placar. Rayan já havia marcado seu primeiro gol como profissional também contra o Internacional, fora de casa, em 2023.

Após sofrer o gol, o Internacional reagiu. A equipe acertou a trave duas vezes, com Clayton Sampaio e Alan Patrick, e parou em Léo Jardim após cabeceio de Borré. O Vasco ainda teve chance de ampliar com David, mas Rochet defendeu. O placar de 1 a 0 permaneceu até o intervalo.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Internacional aumentou a pressão. O Vasco passou a se defender. Aos sete minutos, Maurício Lemos evitou o empate ao salvar uma finalização em cima da linha. Pouco depois, Carbonero finalizou e acertou o travessão.

Aos 26 minutos, o Vasco teve nova oportunidade. Em contra-ataque, Rayan passou para Nuno Moreira, que rolou para Vegetti finalizar com o gol aberto, mas o lance foi anulado por impedimento, confirmado pelo VAR.

Aos 40 minutos, Léo Jardim foi expulso por retardar o reinício do jogo após uma defesa, recebendo o segundo cartão amarelo. O Vasco ficou com um jogador a menos, e o goleiro Phillipe entrou para os minutos finais.

Com superioridade numérica, o Internacional aumentou a pressão. Aos 45 minutos, após cruzamentos e rebotes na área, a bola sobrou para Carbonero, que finalizou de primeira e empatou a partida.