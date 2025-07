Cleber Xavier vê empate como alívio para o Santos: "Nos dá uma respiração"

Após o empate por 2 a 2 com o Sport neste sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão, o técnico Cleber Xavier analisou a atuação do Santos e destacou a importância do resultado, principalmente pelas circunstâncias do jogo. O Alvinegro perdia por 2 a 0 e teve Rincón expulso logo no primeiro tempo, mas conseguiu buscar a igualdade e dormiu fora da zona de rebaixamento.

"É um jogo importante, um resultado muito importante. Com um a menos, perdendo de 2 a 0, conseguir empatar fora de casa te dá uma sobrevida, uma respiração para seguir brigando por esse objetivo atual, agora imediato, de sair da zona", afirmou o treinador.

Cleber explicou o plano de jogo inicial e reconheceu que o gol sofrido no início mudou completamente a proposta da equipe: "Pensamos num jogo de uma maneira diferente, que sairíamos com os dois laterais em amplitude, fazendo um 2-2 com os dois volantes e os dois zagueiros, podendo fazer um 3-1 e jogando por dentro em movimentos do Barreal, do Rollheiser junto com o Neymar, para as infiltrações centrais do David. Um acidente, a gente toma um gol cedo, muda toda a situação do jogo".

Final de jogo na Ilha do Retiro. pic.twitter.com/Fyz8786pm2 ? Santos FC (@SantosFC) July 26, 2025

Com a expulsão de Rincón, o Santos precisou reorganizar toda a estrutura em campo para reagir: "A gente vai, arrisca, faz três substituições, coloca uma linha de três, afundando o limite, buscando o Barreal e o Basso para jogar pelos lados, ofensivo e defensivo, em cinco. Deixa Bontempo e Rollheiser por dentro, com bom controle, e Neymar e Tiquinho na frente. A gente fez um 5-2-2 para defender, arriscado."

O comandante santista elogiou a resposta do grupo diante da adversidade e a participação dos atletas que vieram do banco: "O Neymar, mesmo desgastado por uma sequência de jogos, é um jogador importante. Tiquinho entrou bem no jogo. O Rollheiser, junto ao Bomtempo, deu um jogo qualificado. Bomtempo tem entrado muito bem nos jogos, é um ganho importante para a equipe".

Mesmo sem vencer, o técnico também destacou a importância do ponto somado para o momento do Santos na competição: "A gente lutou muito, a gente se organizou taticamente da única forma que poderia conseguir machucar o Sport em um risco total. E quase que a gente arrisca mais ainda. Eu ia fazer mais uma substituição arriscada, mas conversando ali com o Matheus, com o Vini, que é a nossa comissão, a gente conseguiu manter e segurar".

Por fim, Cleber encerrou reconhecendo que o empate acabou sendo o cenário mais equilibrado diante de tudo que ocorreu: "Teve uma hora que o empate, para nós, acabou sendo um bom resultado pela circunstância". O Santos retorna aos gramados na segunda-feira (04/07), às 20h (de Brasília), quando recebe o Juventude na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão.