Chapecoense segura empate sem gols na casa do Atlético-GO e continua no G-4 da Série B

Atlético-GO e Chapecoense empataram pelo placar de 0 a 0, em partida realizada na noite deste domingo, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os times protagonizaram um jogo cheio de emoções e o resultado foi melhor aos visitantes, ainda no G-4, com 30 pontos. Os goianos têm 23 e estão no 13º lugar.

O primeiro tempo foi marcado por equilíbrio e pouca efetividade ofensiva das duas equipes. Até os minutos finais da etapa inicial, o jogo se concentrou no meio-campo, com poucas finalizações e sem grandes emoções. A Chapecoense teve dificuldades para avançar, apostando em jogadas pela esquerda, mas não conseguiu ameaçar a defesa do Atlético-GO.

A partir dos 38 minutos, o time goiano passou a pressionar. Luizão arriscou de fora da área e acertou o travessão de Léo Vieira, na melhor oportunidade do primeiro tempo. Logo depois, Robert cobrou falta com perigo e obrigou o goleiro da Chapecoense a fazer boa defesa. Apesar do crescimento dos mandantes no fim da etapa, o placar seguiu zerado até o intervalo.

Na volta ao campo para o segundo tempo, a Chapecoense teve a primeira grande chance. Ítalo puxou contra-ataque e serviu Rafael Carvalheira, que apareceu livre e finalizou com força, mas a bola saiu rente à trave, desperdiçando a oportunidade. O Atlético respondeu com Guilherme Romão, que cruzou para Valdir Júnior dentro da área. O lateral pegou de primeira e mandou para fora.

A partida ficou mais aberta, com os dois times tentando acelerar o jogo. A Chapecoense voltou a assustar aos 24 minutos, quando Neto Pessoa girou na entrada da área e finalizou firme, obrigando Vladimir a fazer boa defesa. No rebote, a defesa do Atlético conseguiu afastar o perigo. Mesmo com chances criadas, as equipes não conseguiram balançar as redes.

A Chapecoense volta a campo no próximo domingo (3), para enfrentar o CRB, às 16h, na Arena Condá. O Atlético-GO joga contra o Athletic-MG, na segunda-feira (4), às 19h, no estádio Joaquim Portugal.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 0 CHAPECOENSE

ATLÉTICO-GO - Vladimir; Valdir, Alix, Adriano e Guilherme Romão; Castro (Daniel), Luizão e Shaylon (Kauan); Kelvin (Luciano Consentino), Robert (Ariel), Federico (Talisson). Foto: Rafael Lacerda.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Victor, Eduardo Doma, João Paulo e Gabriel Inocêncio (Ítalo), Rafael Carvalheira (Everton), Bruno Matias e Walter Clar; Neto Pessoa (Perotti) e Marcinho (Rubens). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CARTÕES AMARELOS - Valdir, Alix, Castro e Talisson (Atlético-GO); Neto Pessoa (Chapecoense).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).