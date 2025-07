CBF altera horário de Vitória x Palmeiras pelo Brasileirão; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data do jogo entre Vitória e Palmeiras, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo estava agendado para as 20h30 (de Brasília) do próximo domingo (3), no Barradão, em Salvador (BA). No entanto, a bola irá rolar uma hora mais cedo, às 19h30. Segundo a CBF, a mudança se dá por "ajuste de tabela".

CBF altera horário de Vitória x Palmeiras, pela 18ª rodada do Brasileirão (Foto: Reprodução/CBF)

Antes do embate pelo Brasileirão, o Verdão entra em campo na próxima quarta-feira, contra o Corinthians, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Já o Vitória terá a semana livre para se preparar para o confronto.

Com a vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, no último sábado, o Palmeiras engatou a terceira vitória seguida e aparece na terceira colocação, com 32 pontos, um a menos que o vice-líder Flamengo e dois a menos que o líder Cruzeiro. Tanto o Rubro-Negro quanto a Raposa entram em campo neste domingo, contra Atlético-MG e Ceará, respectivamente, ambos em casa.

O Leão da Barra, por sua vez, empatou com o Mirassol por 1 a 1 e se manteve na 15ª posição, com 15 pontos somados.