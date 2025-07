Vasco tem goleiro expulso por cera, leva sufoco no fim e empata com Inter

Inter e Vasco ficaram no empate por 1 a 1 neste domingo, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Rayan abriu o placar para o Vasco no 1º tempo, enquanto Carbonero empatou para o Inter na reta final do 2º tempo. O jogo foi marcado pelo domínio do Vasco na primeira etapa, enquanto o Colorado pressionou muito na segunda e chegou ao gol de empate após expulsão do goleiro Léo Jardim por cera.

Com o resultado, o Vasco soma 15 pontos e sobe para a 16ª posição, deixando a zona de rebaixamento e recolocando o Santos no Z4. O Inter vai a 21 pontos e fica na 10ª posição.

Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Inter e Vasco voltam a campo na quarta-feira para jogar as partidas de ida do torneio. O Colorado enfrenta o Fluminense em casa, enquanto o Gigante da Colina encara o CSA em Maceió (AL).

Pelo Brasileirão, o Inter recebe o São Paulo em casa no dia 3. Já o Vasco pega o Mirassol fora de casa na próxima rodada, no dia 2.

Léo Jardim expulso por cera

Na reta final do segundo tempo, Léo Jardim foi expulso por cera. O goleiro do Vasco já tinha um cartão amarelo por retardar a partida, caiu no gramado pedindo atendimento, mas o árbitro Flávio Rodrigues de Souza entendeu como cera e mostrou o segundo amarelo e o vermelho.

Foi depois da expulsão que o Vasco levou o gol de empate. Fernando Diniz colocou o goleiro reserva Daniel Fuzato no lugar de Nuno Moreira, mas viu o Inter marcar pouco depois.

Gols e destaques

Sempre ele. Aos 8 minutos de partida, Píton cruzou na área e Vegetti, de cabeça, quase abriu o placar para o Vasco, tirando tinta da trave de Rochet.

Domínio vascaíno. O Vasco era o time visitante, mas parecia que estava jogando em casa no Beira-Rio. Apesar de o jogo não ter muitas chances de perigo no 1º tempo, o Vasco foi dominante. O time da Colina chegou a ter 70% de posse de bola com 25 minutos jogados no relógio.

0 x 1: Aos 29 minutos do 1º tempo, o Vasco abriu o placar. David avançou e lançou Rayan pela direita. O atacante vascaíno dominou em velocidade, entrou na área e bateu rasteiro no canto do goleiro Rochet.

Rayan comemora gol pelo Vasco contra o Inter na 17ª rodada do Brasileirão Imagem: Dikran Sahagian/Vasco da Gama

Foi fominha. Aos 40 minutos da primeira etapa, Vegetti desperdiçou uma ótima chance de ampliar a vantagem vascaína. David escapou pela esquerda e cruzou para Rayan, que entrada livre pela direita. Mas Vegetti entrou no caminho e finalizou mandando para longe, pedindo desculpas para os compannheiros na sequência.

Pé calibrado. Alan Patrick quase anotou um gol olímpico no 1º tempo em uma cobrança de escanteio cheia de efeito. Nos acréscimos, o meia colorado teve uma nova oportunidade em bola parada, em cobrança de falta. Alan bateu forte e com efeito, mas a bola explodiu no travessão e o Inter seguiu com o zero no placar.

Alan Patrick criou as melhores chances do Inter no 1º tempo da partida contra o Vasco Imagem: Ricardo Duarte/SC Inter

Pressão colorada. O Inter começou o 2º tempo jogando com toda sua equipe no campo de ataque, indo para o abafa para cima do Vasco. A situação acabou gerando alguns momentos de puro "dinizismo", quando os jogadores do Vasco tentavam sair da pressão com dribles curtos e passes perigosos.

Léo Jardim salva o Vasco. O Inter ficou muito próximo do gol de empate em oportunidades criadas no meio do 2º tempo, mas parou no goleiro Léo Jardim, que fez ao menos duas boas defesas e ainda contou a a ajuda da trave em chute de Carbonero.

Que pancada! Bernabei recebeu um rebote na intermediárias e soltou a pancada de fora da área, mas Léo Jardim rebateu para o meio e a zaga do Vasco completou mandando para escanteio.

Vasco com um a menos. Léo Jardim, que já tinha cartão amarelo por retardar a partida, fez cera novamente e foi expulso aos 42 minutos do 2º tempo.

1 x 1: Após muito pressionar, o Inter chegou ao gol de empate com Carbonero. Tabata recebeu na linha de fundo e tocou para o meio da área. Vegetti cortou mal, e Carbonero encheu o pé para deixar tudo igual nos acréscimos.

Ficha técnica

Internacional 1 x 1 Vasco

Campeonato: Brasileirão (17ª rodada)

Data: 27/07/2025

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Hora: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Cartões amarelos: Clayton (INT); Paulo Henrique, Léo Jardim, Thiago Mendes e Lucas Píton (VAS)

Cartões vermelhos: Léo Jardim (VAS)

Gols: Rayan (VAS), 29' do 1º tempo (0-1); Carbonero (INT), 46' do 2º tempo (1-1)

Inter: Rochet, Aguirre, Clayton, Victor Gabriel, Bernabei, Thiago Maia, Bruno Henrique (Bruno Tabata), Alan Patrick (Raikkonen), Gustavo Prado (Carbonero), Wesley (Vitinho), Borré. Técnico: Roger Machado.

Vasco: Léo Jardim, Lucas Píton (Victor Luís), Lucas Freitas, Lemos, Paulo Henrique, Moreira (Fuzato), Tchê Tchê (Luiz Gustavo), Hugo Moura, David (Thiago Mendes), Rayan (Garré), Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.