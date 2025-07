Botafogo recusa proposta de clube dos Emirados Árabes por Marlon Freitas

O Botafogo optou por manter uma de suas principais lideranças em campo e fora dele. O clube carioca rejeitou uma proposta oficial do Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pelo volante Marlon Freitas. A oferta, que girava em torno de 2 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11,1 milhões), foi considerada abaixo do esperado e descartada imediatamente pela diretoria alvinegra.

Apesar de o time árabe ter oferecido um salário mais alto ao jogador, o Botafogo não se interessou por iniciar qualquer tipo de negociação, reforçando o desejo de manter o camisa 17 no elenco para o restante da temporada.

Marlon Freitas é titular absoluto e um dos capitães do elenco comandado por Davide Ancelotti. Seu papel vai além das quatro linhas: o jogador é visto como um dos pilares de liderança e equilíbrio do grupo. A postura firme do clube mostra que, para abrir qualquer possibilidade de venda, o valor teria que superar com folga o atual valor de mercado do atleta.

Fase do Botafogo

Atualmente, o Botafogo ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, oito a menos que o líder Cruzeiro. O Glorioso volta a campo nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Pelo Brasileirão, a equipe comandada por Davide Ancelotti entra em campo no domingo, às 16h, para enfrentar o Cruzeiro no Estádio Nilton Santos.