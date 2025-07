Rashford estreia, e Barcelona vence time japonês em amistoso de pré-temporada

Em seu primeiro amistoso de pré-temporada, o Barcelona venceu o Vissel Kobe, do Japão, hoje, por 3 a 1. Os gols dos espanhóis foram marcados por Eric García, Roony Bardghji e Pedro Fernández. O tento dos japoneses foi feito por Taisei Miyashiro.

O Barça abriu o placar aos 33 minutos com Eric García, mas nos acréscimos da primeira etapa, o Vissel Kobe empatou com Miyashiro. No segundo tempo, após uma série de trocas, Bardghji e Pedro Fernández deram a vitória para o Barcelona.

O amistoso marcou a estreia de Marcus Rashford com a camisa do Barcelona. O atacante inglês entrou no intervalo substituindo Raphinha, mas ficou em campo apenas 32 minutos. Por controle de carga, ele saiu aos 33 minutos do segundo tempo.

Além disso, foi a primeira vez de Lamine Yamal com a mística camisa 10 do Barcelona. Antes, o número, que já foi de lendas como Diego Maradona, Ronaldinho e Lionel Messi, estava com o jovem Ansu Fati, emprestado ao Mônaco nesta temporada.

Agora, o Barcelona dará sequência a sua série de amistosos na Ásia. Primeiro, os catalães enfrentam o FC Seoul, da Coréia do Sul, nesta quinta-feira, às 08h (de Brasília). Depois, no dia 4 de agosto, o Barça irá encarar o Daegu FC, também da Coréia, às 07h30.