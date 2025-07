Bahia vence Juventude com show de Jean Lucas e entra no G4 do Brasileirão

O Bahia contou com uma noite iluminada de Jean Lucas e venceu o Juventude por 3 a 0, na Arena Fonte Nova. O volante fez os dois primeiros gols, e Luciano Rodríguez completou o placar.

Com o resultado positivo, o Bahia entrou no G4 da competição. Agora, o time comandado por Rogério Ceni é o quarto colocado, com 28 pontos. Já o Juventude, que ainda teve Hudson expulso aos 31 minutos do segundo tempo, segue em situação delicada, já que ficou com os mesmos 11 somados, em 19º.

O Bahia retorna aos gramados na próxima quarta-feira, contra o Retrô, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30 (de Brasília), novamente na Arena Fonte Nova. Já o Juventude encara o Santos na segunda-feira, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para às 20h.

Como foram os gols

O placar foi aberto aos 26 minutos do primeiro tempo. Jean Lucas recebeu ótimo passe de Ademir e tocou no canto esquerdo do goleiro Gustavo.

O volante voltou a marcar aos 12 minutos da etapa final. Jean Lucas aproveitou o rebote no chute de Éverton Ribeiro e completou para as redes.

Ainda deu tempo de Luciano Rodriguez fechar a conta para os mandantes. O atleta recebeu a assistência de Kayky, saiu cara a cara com o goleiro e finalizou sem chances de defesa.