Bahia tenta reagir após queda na Sul-Americana e recebe Juventude afundado no Z-4

Depois de uma dolorosa eliminação na Copa Sul-Americana, o Bahia volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro e tenta reencontrar o bom desempenho que vinha apresentando na competição nacional. Neste domingo, às 18h30, na Casa de Apostas Fonte Nova, o time comandado por Rogério Ceni enfrenta o Juventude, em duelo válido pela 17ª rodada, com o objetivo de se manter na zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores.

O Bahia soma 25 pontos e, apesar da frustração recente no torneio continental, sustenta campanha sólida no Brasileirão. Jogando em casa, tem sido eficiente e, contra o Juventude, carrega um histórico favorável.

Desde o primeiro encontro entre os clubes, em 1997, são sete partidas em Salvador, com quatro vitórias do time tricolor e três empates - um retrospecto que reforça o favoritismo dos mandantes diante de um adversário pressionado pela luta contra o rebaixamento.

As ausências, no entanto, preocupam. Gilberto e Ramos Mingo estão suspensos, enquanto o lateral Fredi segue em recuperação de lesão e o zagueiro Kanu ainda não tem prazo definido para retorno. Rezende, em recondicionamento físico, também segue fora.

A tendência é que Santi Arias e Gabriel Xavier assumam a titularidade no setor defensivo. Rogério Ceni chegou a testar Acevedo improvisado na zaga durante os treinos, pensando em eventuais emergências. No meio-campo, Jean Lucas está liberado para atuar após conseguir efeito suspensivo da punição imposta pelo STJD. A presença do volante pode ser determinante para manter o padrão de intensidade desejado pelo treinador.

"No domingo vamos estar mais concentrados para ganhar duelos, fazer marcação alta e impor nosso jogo ao adversário", afirmou Gabriel Xavier, projetando a postura da equipe.

Do outro lado, o Juventude vive momento delicado. Com 11 pontos, ocupa a zona de rebaixamento e acumula duas derrotas seguidas. A derrota por 1 a 0 para o São Paulo, na rodada passada, acentuou ainda mais a pressão sobre o elenco e o técnico Cláudio Tencati.

Para o duelo em Salvador, o Juventude não poderá contar com Marcos Paulo, Caíque e Gilberto, todos suspensos. As opções testadas incluem Abner na defesa, Hudson no meio-campo e a disputa entre Gabriel Taliari e Matheus Babi no ataque.

Mesmo com o cenário adverso, Tencati demonstra confiança na possibilidade de reação. "Já vimos times que saíram da zona do rebaixamento para ir para a Libertadores. Ainda tem muito campeonato pela frente." A missão, no entanto, é árdua: o Juventude ainda não venceu fora de casa no Brasileirão e terá que superar a sequência de desfalques para surpreender.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X JUVENTUDE

BAHIA - Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Lucho Rodríguez e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

JUVENTUDE - Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Abner e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Luis Mandaca; Gabriel Veron, Matheus Babi e Batalla. Técnico: Cláudio Tencati.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).