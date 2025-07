Autor de um dos gols do Bahia, Lucho celebra triunfo e fim de jejum

Neste domingo, o Bahia superou o Juventude por 3 a 0. Lucho Rodriguez, autor do último tento do Tricolor de Aço, falou da importância de voltar a marcar. O atacante não balançava as redes desde março de 2023.

"Muito difícil, o atacante sempre quer fazer gols, então para mim era muito difícil não conseguir ajudar a equipe com gols, mas hoje fiquei muito feliz pelo apoio da torcida também, para mim isso era importante", disse.

O último tento de Lucho havia sido contra o Ceará, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o atleta anotou o primeiro da vitória do Bahia por 3 a 0.

Com mais um triunfo, o time comandado por Rogério Ceni alcançou o 28º ponto e entrou no G4 do Brasileirão.

Vale destacar que a equipe seguiu invicta dentro de casa na Série A. Até aqui são seis vitórias e dois empates, com 13 gols marcados e apenas cinco sofridos.