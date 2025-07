Atlético-GO empata com Chapecoense e amarga 4º jogo seguido sem vencer na Série B

Neste domingo, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO recebeu a Chapecoense no Estádio Antônio Accioly e empatou sem gols.

Com o resultado, o Atlético-GO seguiu próximo do Z4. O time é o 13º, com 23 pontos, apenas três a mais que a Ferroviária, que abre a zona de rebaixamento. Além disso, o Dragão amargou o quarto jogo sem vencer. São dois empates e duas derrotas. A Chapecoense, por sua vez, seguiu no G4 da Série B. A equipe de Santa Catarina alcançou 30 pontos, na quarta colocação.

A Chapecoense retorna aos gramados no próximo domingo (3), contra o CRB, pela 20ª rodada da Série B. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Condá. Um dia depois, na segunda-feira (4), o Atlético-GO visita o Athletic no Estádio Joaquim Portugal, também pela 20ª rodada da competição nacional. O jogo está marcado para às 19h.