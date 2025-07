Athletico-PR sofre gol no fim e fica no empate contra o América-MG pela Série B

Neste domingo, em duelo válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR empatou com o América-MG por 2 a 2, em partida disputada na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Viveros marcou os dois gols do Furacão, enquanto Marlon e Willian Bigode marcaram para o Coelho.

Com o resultado, o Athletico-PR chegou aos 25 pontos e alcançou a décima posição, cinco pontos atrás da Chapecoense, primeiro time no G4. Por sua vez, o América-MG segue em 15º lugar, com 21.

O Athletico-PR volta a campo nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando enfrenta o São Paulo, no Morumbis, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pela 20ª rodada da Série B, o Furacão joga no próximo domingo, às 18h30, contra o Paysandu, na Arena da Baixada. Já o América-MG visita o Botafogo-SP neste sábado, às 18h30, na Arena Nicnet, também pela Segunda Divisão.

Os gols

O Athletico-PR abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque, Mendoza cruzou para Viveros, que cabeceou forte e marcou o primeiro gol.

O América-MG voltou melhor para o segundo tempo e empatou aos sete minutos. Após bate-rebate na área, Marlon dominou, driblou Léo e finalizou com precisão para igualar o marcador. Aos 21, o Athletico-PR marcou o segundo gol: após finalização travada de Zapelli, Viveros aproveitou o rebote e anotou seu segundo na partida.

Aos 51 minutos da etapa complementar, o América-MG voltou a empatar. Benavidez cometeu pênalti em Willian Bigode dentro da área. Na cobrança, o próprio atacante bateu, o goleiro Santos defendeu, mas, no rebote, ele marcou o gol de empate.