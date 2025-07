Arbitragem atrapalhou Flamengo contra Atlético-MG? Colunistas opinam

Apesar da vitória sobre o Atlético-MG, o Flamengo saiu na bronca com a arbitragem, reclamando também de dois possíveis pênaltis. No Fim de Papo, Alicia Klein e José Trajano opinaram sobre os lances.

O Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Léo Ortiz. Contando com o tropeço do Cruzeiro diante do Ceará (2 a 1, no Mineirão), a equipe rubro-negra assumiu a liderança do Brasileirão.

Alicia: Árbitro acertou ao anular pênalti

Foi fora da área. Então, não foi pênalti, definitivamente. [...] Eu não acho que o Plata estava com a bola quando sofre a falta. Então, não tem uma oportunidade clara de gol. E tem a intenção do defensor de parar a jogada. O Plata não tem o domínio da bola. [...] Então, não acho absurdo não ter expulsado. E foi fora da área. O problema foi a confusão.

Outro lance difícil [de possível empurrão do Gabriel Menino no Arrascaeta na área]. Eu teria marcado pênalti. Vendo e revendo, acho que foi pênalti.

Alicia Klein

Trajano: Gabriel Menino fez pênalti em Arrascaeta

O Plata domina com o peito e não bota a bola para a frente, mas para o lado. E é derrubado fora. Ele cai dentro. A confusão toda, na verdade, é [...] porque os jogadores complicam muito. Eles cercam, tentam ganhar no grito. É um negócio de louco.

Esse [lance entre Gabriel Menino e Arrascaeta] foi pênalti. Mas, para o Arrascaeta cair, não precisa de empurrão. Ele está caindo sozinho.

José Trajano

