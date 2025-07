Após estreia de gala, Burguesinha enfrenta rival ranqueada no UFC Austrália

Revelada pelo 'Contender Series' em meados de 2024, Alexia Thainara fez sua estreia no Ultimate em março desta temporada. Na ocasião, a brasileira teve um desempenho de gala, com direito a finalização no primeiro round e bônus de 'Performance da Noite'. Após brilhar em Londres (ING) contra Molly McCann, a peso-palha (52 kg) carioca já sabe os detalhes de sua próxima missão. No dia 27 de setembro, no card do UFC Austrália, 'Burguesinha' medirá forças contra Loma Lookboonmee.

O confronto foi anunciado através das redes sociais da liga nesta semana (veja abaixo ou clique aqui). E, ao que tudo indica, a alta cúpula do UFC enxerga potencial na brasileira. Afinal de contas, Burguesinha já medirá forças contra uma adversária ranqueada em apenas seu segundo combate na empresa. Sendo assim, caso seja novamente bem-sucedida, a atleta da academia 'Ribas Family' pode ganhar uma vaga no top 15, já que sua rival atualmente é a 14ª colocada da categoria.

Volta de Rodolfo Bellato

Outro brasileiro confirmado para o evento na Austrália é Rodolfo Bellato. Em junho, o meio-pesado (93 kg) se envolveu em uma polêmica e tanto no UFC Atlanta. Após ser acertado com um chute ilegal de Paul Craig, 'Trator', como é conhecido, não teve condições de prosseguir no combate - declarado posteriormente como um 'no contest' (sem resultado). Entretanto, o atleta de Sorocaba (SP) foi acusado de encenação por fãs e outros lutadores do Ultimate, em um momento que deu o que falar.

Mais Brasil no UFC Austrália

Além de Burguesinha e Trator, o 'Esquadrão Brasileiro' também conta com mais dois representantes escalados para o show na Austrália. Conforme antecipado com exclusividade pela equipe de reportagem da Ag Fight, Daniel Willycat e Luana Carolina vão competir no dia 27 de setembro. O parceiro de treinos de Charles 'Do Bronx' encara Doo Ho Choi, enquanto 'Dread' irá se testar contra a estreante e ex-PFL Michelle Montague.

