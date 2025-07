América-MG arranca empate com o Athletico-PR pela Série B no último lance

O América-MG conquistou um ponto importantíssimo na noite deste domingo (27), jogando na Arena Independência, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com direito a gol no último lance, empatou por 2 a 2 com o Athletico-PR.

O principal destaque da partida ficou por conta de Viveros, que fez os dois gols do time paranaense e colocou a equipe de volta na briga pelo acesso. Entretanto, a experiência de Willian Bigode falou mais alto e o time mineiro conquistou o empate.

Com o resultado, o América foi a 21 pontos e subiu para a 15ª colocação, com um de vantagem para a Ferroviária, primeiro time na zona de rebaixamento. Do outro lado, o time paranaense foi a 25 e agora é o 10° colocado, ficando cinco atrás da Chapecoense, primeiro time no G-4.

O início do duelo em Belo Horizonte foi disputado, com chances para os dois lados, mas logo, o Athletico-PR tomou as rédeas da partida. Aos 18, Felipinho teve uma boa chance quando chutou da entrada da área e viu Dalberson fazer grande defesa.

Entretanto, a pressão do time paranaense surtiu efeito. Aos 36, Mendoza fez grande cruzamento para Viveros, que de cabeça, mandou para o fundo do gol e levou os visitantes em vantagem para o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o jogo pegou fogo. Aos seis, Zapelli cobrou escanteio, Viveros pegou o rebote, chutou para o meio da área e Patrick completou para o gol, mas o assistente flagrou a bola saindo pela linha de fundo e o gol foi anulado.

No minuto seguinte, Marlon dominou na esquerda, cortou para o meio e mandou um chute colocado, sem chances para Santos, empatando a partida. A virada quase veio aos 11, quando Miguelito cobrou escanteio fechado e a bola bateu no travessão.

Após o susto, o Athletico passou a valorizar mais a posse de bola e novamente voltou à frente no placar. Aos 21, Zapelli bateu travado e a bola sobrou na medida para Viveros, que não desperdiçou e fez seu segundo na partida. O América então passou a pressionar, e de forma heroica, conseguiu o empate.

Aos 48, Willian Bigode foi empurrado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança, Santos defendeu, e no rebote, o camisa 9 mandou para o fundo do gol e evitou a derrota.

Com um longo período de preparação, as equipes voltarão à campo para a 20ª rodada da Série B apenas no próximo fim de semana. No sábado (2), o América vai até à Arena Nicnet para encarar o Botafogo-SP, às 18h30. No dia seguinte, no mesmo horário, o Athletico recebe o Paysandu, na Arena da Baixada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 X 2 ATHLETICO

AMÉRICA-MG - Dalberson; Mariano, Lucão, Júlio César e Marlon; Miquéias, Elizari, Guilherme Pato (Titi Ortíz) e Miguelito (Figueiredo); Labandeira (Stênio) e Héber (Willian Bigode). Técnico: Enderson Moreira.

ATHLETICO - Santos; Belezi, Léo e Aguirre; Kauã Moraes (Benavídez), Felipinho (Riquelme), Patrick, Zapelli (Isaac) e Léo Derik (Arthur Dias); Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Helmann.

GOLS - Viveros, aos 36 minutos do primeiro tempo; Marlon, aos sete, Viveros, aos 21, e Willian Bigode, aos 51 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Mariano e Lucão (América-MG) e Riquelme (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

PÚBLICO - 1.310 torcedores.

RENDA - R$ 20.548,00.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).