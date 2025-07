Amanda Ribas revela necessidade de cirurgia após derrota no UFC Abu Dhabi

O final de semana não foi dos melhores para a lutadora brasileira Amanda Ribas. No sábado (26), a peso-palha (52 kg) de Varginha (MG) foi nocauteada pela compatriota Tabatha Ricci no card preliminar do UFC Abu Dhabi e, para piorar, terá que passar por uma nova cirurgia no rosto, conforme a própria informou.

Através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Amanda revelou que uma das cotoveladas aplicadas por Ricci durante o duelo atingiu uma lesão antiga no seu rosto, que já havia sido operada. Apesar disso, a atleta mineira evitou se lamentar pela situação e apenas pediu orações para que tudo corra bem.

"Não foi o resultado que eu queria, mas sei que é o que eu amo! É onde eu amo estar, é onde faz meus olhos brilharem e ainda sou muito bem paga por isso. Obrigada a Deus pela oportunidade de trabalhar com o que amo e ao UFC. Vou fazer uma cirurgia já já, em cima da outra que já tinha no meu osso no rosto. Deus continua sendo maravilhoso para mim e está no comando. Orações", escreveu Ribas na legenda da publicação.

Má fase

A derrota para Tabatha Ricci no UFC Abu Dhabi amplia a má fase vivida por Amanda Ribas no octógono mais famoso do mundo. Agora, a mineira amarga uma sequência de três reveses e se afastou bastante do objetivo de chegar ao topo da categoria dos palhas, podendo inclusive perder a 7ª colocação do ranking. Antes vista como uma potencial desafiante ao título até 52 kg da organização, o momento atual da faixa-preta torna difícil imaginar uma possível disputa de cinturão em seu caminho, ao menos no futuro próximo.

