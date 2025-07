Ainda sem Gyokeres, Arsenal vence o Newcastle em amistoso realizado em Singapura

Em seu segundo amistoso de pré-temporada, o Arsenal venceu o Newcastle por 3 a 2 neste domingo, em Singapura. Os gols dos Gunners foram marcados por Mikel Merino, Alex Murphy (contra) e Martín Odegaard, enquanto Anthony Elanga e Jacob Murphy fizeram para o Newcastle.

O Arsenal ainda não pôde contar com o atacante sueco Viktor Gyokeres, que foi anunciado pelo clube neste sábado. O jogador, ex-Sporting, foi a principal contratação dos Gunners para esta temporada.

O jogo foi muito movimentado. Logo aos seis minutos, o Newcastle abriu o placar com Elanga. Entretanto, aos 33 e aos 35, o Arsenal virou com gols de Merino e Murphy (contra). Na segunda etapa, a equipe alvinegra empatou com Jacob Murphy, mas aos 39, Odegaard fez de pênalti e deu a vitória aos Gunners.

Antes, o Arsenal já havia enfrentado o Milan em seu primeiro amistoso preparatório. A equipe de Mikel Arteta venceu os italianos por 1 a 0 com um gol de Bukayo Saka. Por sua vez, o Newcastle havia perdido por 4 a 0 para o Celtic-ESC em seu primeiro teste.

Roslan RAHMAN / AFP

Próximos amistosos

Dando sequência a sua série de amistosos, o Arsenal enfrentará o Tottenham nesta quinta-feira, às 6h (de Brasília). Depois, no dia 6 de agosto, às 14h, a equipe irá encarar o Villarreal, da Espanha.

Por sua vez, o Newcastle terá um amistoso contra as estrelas do Campeonato Sul-Coreano nesta quarta, às 02h. Em seguida, o time inglês enfrentará o Tottenham no dia 3 de agosto, às 8h.