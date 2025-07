Abel se despede de Mayke e diz que Palmeiras está atento ao mercado

O técnico Abel Ferreira exaltou Mayke, que está de saída para o Santos. O comandante do Palmeiras se despediu e agradeceu ao lateral direito depois da vitória de 1 a 0 sobre o Grêmio, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Sou um treinador de relações, de projeto. O que me deixa contente é poder ver esses jogadores que estão saindo podendo ser mais reconhecidos em termos salariais e terem mais anos de contrato. Poderíamos ficar com o Mayke até o final, mas o treinador tem coração. Ele explicou o que estava acontecendo. É o jogador que está há mais tempo no Palmeiras. Sempre foi um jogador espetacular, jogando ou não. Agradeço por tudo que ele fez por nós", disse o português.

O defensor de 32 anos ficou de fora da lista dos relacionados para a partida contra o Grêmio, mas esteve no Allianz Parque para se despedir dos companheiros.

Reserva na atual equipe de Abel Ferreira, Mayke pediu para ser liberado. Ele também havia despertado interesse do Grêmio, que ficou para trás após as investidas do Santos.

Sem Mayke, o Palmeiras tem Giay e Marcos Rocha para a lateral direita. Abel Ferreira, no entanto, afirmou que a diretoria está atenta ao mercado para caso surja alguma possibilidade.

"Temos o Rocha e o Giay agora. Estamos sempre atentos ao mercado. Se surgir algo, tudo certo. Se não, também tudo certo", finalizou.

O Palmeiras volta as suas atenções agora para a Copa do Brasil. O clube encara o Corinthians na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela ida das oitavas de final.

O próximo desafio pela Série A será no domingo, contra o Vitória, fora de casa, pela 18ª rodada. A bola rola no Barradão, em Salvador, a partir das 20h30.