Abel aprova começo de jogo, mas critica passividade do Palmeiras contra o Grêmio

O Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0, em casa, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira elogiou o começo de jogo dos paulistas e viu com naturalidade a queda de rendimento ao longo do compromisso.

"No jogo contra o Mirassol, eu disse que iríamos melhorar e entrar naqueles 15 minutos fortes. Entramos muito bem, depois acho que acaba sendo normal (cair). Com a quantidade de jogos que temos, a energia vai se perdendo, as decisões vão sendo não tão boas. No segundo tempo ficou evidente erros de recepção e de passes. Mas é uma vitória justa e seguimos nessa competição", analisou.

O treinador, entretanto, criticou a passividade do Verdão. Os mandantes encerraram o duelo com 61% de posse de bola. Para o português, porém, faltou objetividade nos passes.

"Entramos muito bem, depois do gol começamos a fazer posse de bola, mas sem ser agressivos. Eu gosto da posse de bola com intenção, para desequilibrar a linha dos adversários. Fomos passivos a partir dos 25 minutos. É perigoso isso. Poderíamos ter sofrido o empate no fim", disse.

Por fim, Abel ainda voltou a reclamar do calendário do futebol brasileiro. Ele destacou a necessidade de dosar a energia dos jogadores em meio à maratona de jogos.

"Não há como, com a quantidade de jogos que temos, as lesões aparecem. Jogar de dois em dois dias, às 21 horas...É difícil dar respostas. Queremos qualidade no que fizemos e jogadores muito bem disponíveis. O treinador tem que tomar decisões. Não só pensar no presente. Não temos um elenco tão grande, tão extenso", finalizou.

Com o resultado, o Verdão engatou a terceira vitória seguida e aparece na terceira colocação do Brasileirão, com 32 pontos, um a menos que o vice-líder Flamengo e dois a menos que o líder Cruzeiro. Tanto o Rubro-Negro quanto a Raposa entram em campo no domingo, contra Atlético-MG e Ceará, respectivamente, ambos em casa.

O Palmeiras volta as suas atenções agora para a Copa do Brasil. O clube encara o Corinthians na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela ida das oitavas de final.

O próximo desafio pela Série A será no domingo, contra o Vitória, fora de casa, pela 18ª rodada. A bola rola no Barradão, em Salvador, a partir das 20h30.