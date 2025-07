Yuri comemora renovação com Corinthians e cita 'abraço de mãe' da torcida

Yuri Alberto celebrou e renovação de contrato com o Corinthians após o empate com o Botafogo, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante admitiu que tinha propostas para sair do clube, mas o amor pela torcida o fez permanecer até julho de 2030.

Tinha (possibilidade de sair), a gente tinha conversado. Falei com meu pai e, depois de tudo que passei aqui, era o mínimo ter feito isso, por essa torcida, pelos meus companheiros. [...] É um amor muito grande, me abraçaram como um abraço de mãe. Obrigado fiel, pelo apoio, e vamos juntos sair dessa situação.

Yuri Alberto ao Prime Video

O que aconteceu

Ele comentou sobre sua recuperação e o resultado do confronto. O camisa 9 do Corinthians iniciou o duelo no banco e entrou no intervalo, voltando a atuar após mais de dois meses devido a uma lesão na coluna.

Yuri ainda citou o gramado sintético do Nilton Santos. "Dois meses difíceis, mas uma recuperação muito boa. Esse gramado sintético duro dificulta, ainda mais pelas costas. Tenho que enaltecer a evolução que tivemos no jogo de hoje, no segundo tempo. Fomos mais agressivos, atacamos mais os espaços e criamos boas chances. A chance que eu perdi, tentei tirar bem do John e a bola acabou batendo no meu pé antes de eu fazer o movimento da chapada."

O Corinthians agora passa a pensar no duelo da próxima quarta-feira, contra o Palmeiras, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.