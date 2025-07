Yuri Alberto volta, se declara ao Corinthians após renovação e exalta torcida: 'Obrigado, fiel'

Visto como um dos melhores jogadores do Corinthians em campo contra o Botafogo, Yuri Alberto celebrou o empate no Engenhão neste sábado, pela 17ª rodada do Brasileirão. Mesmo sem ritmo de jogo, o camisa 9 entrou no lugar de Angel Romero e foi um dos responsáveis por elevar a confiança da equipe a buscar o empate após sair perdendo no primeiro tempo.

O goleador ficou dois meses fora de combate por conta de uma fratura no processo transverso da vértebra L1, à direita. Sua última partida havia sido contra o Atlético Mineiro, no dia 24 de maio. Yuri Alberto não balançou as redes - inclusive, desperdiçou uma clara oportunidade -, mas sua entrada e de Memphis Depay mudaram completamente o panorama no jogo no Rio.

"Gramado sintético duro, é difícil, cara. Ainda mais para as costas", reclamou o atacante após a partida. "Enaltecer a evolução que a gente teve no jogo de hoje no segundo tempo. A gente começou a ser um pouco mais agressivo, atacar mais os espaços. A gente criou boas chances, a minha de cabeça, a minha de esquerda ali, que eu acabei tentando tirar bem do John... ela acabou batendo no meu pé antes de eu fazer o movimento da chapada", refletiu.

Quando perguntado se foi o tempo parado que o atrapalhou, Yuri riu. "Se eu estou num momento de constância, com a confiança lá em cima, eu acho que sim. Trabalhar, trabalhar para que esse gol entre."

Em relação à arrancada corintiana após o intervalo, Yuri fez questão de destacar o coletivo. "A nossa força hoje foi muito boa. Difícil, jogo fora de casa sair de um resultado de 1 a 0 para eles... negativo, né? E conseguir correr atrás e fazer o gol de empate agora. A gente conseguiu agredir ainda mais após o gol. A nossa força está muito boa."

"Falta pouco pra gente virar essa chave. Pra virar essa história", enfatizou o artilheiro alvinegro. "As coisas começarem a acontecer pra nós, e agora a gente sabe que no meio de semana a gente tem um jogo muito importante que é um dérbi. Num mata-mata muito importante, que a gente sabe que tem uma grandeza muito grande para nós, que é conquistar a Copa do Brasil."

Em meio a dívidas e pressão da comissão técnica e da torcida por reforços, Yuri Alberto teve seu contrato renovado com o Corinthians por mais 5 anos. E isso é visto internamente como 'reforço', visto a importância do camisa 9 nas últimas temporadas - especialmente na última.

"Cara, tinha", admitiu Yuri Alberto sobre propostas para deixar o clube. "A gente até tinha conversado. Eu até arrepio. Eu sentei pra conversar com meu pai e depois de tudo que a gente passou aqui, acho que era o mínimo eu ter feito isso. Pra essa torcida. Pelos meus companheiros principalmente, nesse momento difícil."

"Eu podendo estar junto com eles, poder me entregar ao máximo. Os 110 de cada um aqui dentro. A gente sabe que pode mudar essa história, pode mudar o que está acontecendo no clube. E a gente vai dar o nosso máximo, pra gente trazer alegria pra esse torcedor que merece demais, e eu Yuri principalmente", completou.

Quando perguntado sobre se emocionar, Yuri sorriu mais uma vez. "É um amor muito grande. Eles me abraçaram de uma forma... tipo um abraço de mãe, sabe? É gratificante. Obrigado, fiel. Obrigado pelo apoio e vamos juntos que a gente vai sair dessa", finalizou.