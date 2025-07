Veja números de Samuel Lino, atacante acertado com o Flamengo

Próximo de ser anunciado como novo reforço do Flamengo, o atacante Samuel Lino, de 24 anos, chega com a expectativa de ajudar o Rubro-Negro na briga por títulos. Nas duas últimas temporadas pelo Atlético de Madrid, o brasileiro soma 93 partidas disputadas (65 titulares), com 12 gols marcados e 16 assistências.

Além dos tentos e dos passes, Lino se destaca pelo número de dribles certos e pelas grandes chances criadas. Segundo o Sofascore, são 93 dribles bem-sucedidos (média de um por jogo) e 24 grandes chances ao todo.

No setor defensivo, Samuel Lino também se mostra uma peça importante, com 140 desarmes e 324 bolas recuperadas.

O brasileiro chega para ser a contratação mais cara da história do Flamengo. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o Flamengo desembolsará 22 milhões de euros (R$ 143,8 milhões), mais bônus por metas alcançadas.

Até então, o posto pertencia ao meia Carlos Alcaraz, que custou 20 milhões de euros (cerca de R$ 110,6 milhões).

Carreira de Samuel Lino

Samuel Lino começou no São Bernardo, onde permaneceu até 2019. Antes do Atlético de Madrid, onde disputou ele passou por Gil Vicente (Portugal) e Valencia (Espanha).

Na última temporada no futebol europeu, ele disputou 47 jogos, com 4 gols e 8 assistências.