Um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, Telê Santana completaria 94 anos neste sábado

Ídolo do São Paulo e com duas Copas do Mundo no currículo, Telê Santana completaria 94 anos de idade neste sábado. Nascido no dia 26 de julho de 1931, o treinador faleceu no dia 21 de abril de 2006, em Belo Horizonte, aos 74 anos de idade, por complicações relacionadas a uma grave infecção abdominal que evoluiu para falência múltipla de órgãos.

Telê Santana foi um dos técnicos mais respeitados da história do futebol brasileiro. Ele era conhecido por seu estilo ofensivo e pela valorização do futebol bem jogado. Assim, ele comandou a Seleção Brasileira e grandes clubes do Brasil, como São Paulo, Fluminense, Grêmio e Atlético-MG.

Para celebrar a grande carreira de Telê, a Gazeta Esportiva relembrou os grandes feitos do treinador. Veja abaixo:

São Paulo

A passagem mais marcante de Telê Santana foi no São Paulo, onde é ídolo máximo. No clube do Morumbi, a geração do treinador no início dos anos 90 foi inesquecível. Os principais títulos foram o Mundial de Clubes e a Copa Libertadores de 1992 e 1993, a Supercopa de 1993, a Recopa em 1993 e 1994, o Brasileiro de 1991 e o Paulista em 1991 e 1992.

Seleção Brasileira

Antes de assumir o São Paulo, Telê teve passagem marcante e duradora pela Seleção Brasileira. Ele não conquistou títulos, mas os times das Copas de 1982 e 1986 são lembrados como alguns dos mais talentosos e ofensivos da história do futebol ? especialmente o de 1982 com Zico, Sócrates, Falcão, etc.

Atlético-MG, Fluminense e Grêmio

Telê começou a carreira de treinador no Atlético-MG, no final dos anos 1960. Em Belo Horizonte, conquistou um Campeonato Mineiro. No Flu, o técnico também teve sucesso e foi tricampeão estadual com o Tricolor.

No Grêmio, em 1977, Telê conquistou um gauchão. O técnico também teve uma passagem fora do Brasil, no Al-Ahli, da Arábia Saudita. Por lá, ele venceu a Copa do Rei Saudita, em 1983.