UFC: algoz de brasileiro embolsa bônus de R$ 278 mil por nocaute relâmpago

O UFC Abu Dhabi não teve um saldo positivo para o 'Esquadrão Brasileiro', que sofreu três derrotas e conquistou apenas uma vitória no card - da paulista Tabatha Ricci, em duelo verde-amarelo contra a mineira Amanda Ribas. Inclusive, um dos algozes dos atletas tupiniquins teve ainda mais motivos para comemorar após o término do evento deste sábado (26).

Muslim Salikhov, algoz de Carlos Leal, levou para casa um dos bônus de 'Performance da Noite' e embolsou 50 mil dólares extras (cerca de R$ 278 mil). O triunfo do meio-médio (77 kg) russo sobre o curitibano veio através de um nocaute relâmpago, aplicado com apenas 42 segundos de luta, no card preliminar do UFC Abu Dhabi.

O outro vencedor do prêmio de 'Performance da Noite' neste sábado foi Steven Nguyen. O peso-pena (66 kg) americano atropelou o lutador da casa Mohammad Yahya, conquistando a vitória via nocaute técnico por interrupção médica, após deixar seu adversário com um enorme hematoma abaixo do olho esquerdo. fruto de seus golpes.

Luta da Noite

Já o bônus de 'Luta da Noite' ficou com Shara Magomedov e Marc-André Barriault, protagonizaram uma batalha de três rounds no card principal do evento deste sábado. O confronto entre os pesos-médios (84 kg) foi vencido pelo russo, na decisão unânime dos juízes.

Confira os resultados do UFC Abu Dhabi:

Reinier de Ridder venceu Robert Whittaker por decisão dividida dos juízes;

Petr Yan venceu Marcus McGhee por decisão unânime dos juízes;

Shara Magomedov venceu Marc-Andre Barriault por decisão unânime dos juízes;

Asu Almabayev venceu Jose Ochoa por decisão unânime dos juízes;

Bogdan Guskov venceu Nikita Krylov por nocaute técnico;

Bryce Mitchell venceu Said Nurmagomedov por decisão unânime dos juízes;

Muslim Salikhov venceu Carlos Leal por nocaute;

Davey Grant venceu Da'Mon Blackshear por decisão unânime dos juízes;

Tabatha Ricci venceu Amanda Ribas por nocaute técnico;

Billy Elekana venceu Ibo Aslan por decisão unânime dos juízes;

Steven Nguyen venceu Mohammad Yahya por nocaute técnico (interrupção médica);

Martin Buday venceu Marcus Buchecha por decisão unânime dos juízes.