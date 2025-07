Transmissão ao vivo de Whittaker x de Ridder no UFC Abu Dhabi: veja onde assistir

Robert Whittaker e Reinier de Ridder fazem a luta principal hoje, na Etihad Arena, nos Emirados Árabes Unidos, pelo UFC Abu Dhabi. O card principal tem início previsto para as 16h (de Brasília).

Onde assistir? UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite todo o evento ao vivo.

Ex-campeão do peso-médio, Whittaker busca mais uma oportunidade de disputar o cinturão. Recordista na categoria, ele possui 14 vitórias, incluindo triunfos sobre nomes históricos como Yoel Romero (duas vezes) e Ronaldo "Jacaré".

De Ridder busca se destacar no UFC após passar com destaque pelo cenário asiático. O holandês assinou com a organização em setembro de 2024 e já venceu suas três primeiras lutas.

UFC Abu Dhabi - Card completo do evento

Card principal - A partir das 16h (de Brasília)

Peso-médio (até 83,9 Kg): Robert Whittaker x Reinier de Ridder

Peso-galo (até 61,2 Kg): Petr Yan x Marcus McGhee

Peso-médio (até 83,9 Kg): Shara Magomedov x Marc-Andre Barriault

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Asu Almabayev x Jose Ochoa

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Nikita Krylov x Bogdan Guskov

Card preliminar - A partir das 13h (de Brasília)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Bryce Mitchell x Said Nurmagomedov

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Muslim Salikhov x Carlos Leal

Peso-galo (até 61,2 Kg): Davey Grant x Da'Mon Blackshear

Peso-palha (até 52,1 Kg): Amanda Ribas x Tabatha Ricci

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Ibo Aslan x Billy Elekana

Peso-pena (até 65,7 Kg): Mohammad Yahya x Steven Nguyen

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Martin Buday x Marcus Buchecha

Robert Whittaker e Reinier de Ridder -- UFC Abu Dhabi