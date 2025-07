Transmissão ao vivo de Mirassol x Vitória pelo Brasileirão: veja onde assistir

Mirassol e Vitória medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Mirassol quer vencer para encostar no pelotão da frente. Na rodada passada, a equipe do interior paulista venceu o Ceará por 2 a 0, no Castelão.

O Vitória busca pontos para se distanciar da degola. A equipe baiana ficou no empate com o Sport, no Barradão, na última rodada.

Mirassol x Vitória -- Campeonato Brasileiro 2025