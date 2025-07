Transmissão ao vivo de Fortaleza x RB Bragantino pelo Brasileirão: veja onde assistir

Fortaleza e Red Bull Bragantino se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza não vence há seis jogos e perdeu quatro das últimas cinco partidas. No último compromisso no nacional, o Leão empatou em 1 a 1 com o Bahia, em casa.

O Red Bull Bragantino vem de três jogos sem vencer e se afastou da ponta da tabela. O Massa Bruta perdeu para o Flamengo por 2 a 1, de virada, no meio de semana.

Fortaleza x Red Bull Bragantino -- Campeonato Brasileiro 2025