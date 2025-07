Transmissão ao vivo de Botafogo x Corinthians pelo Brasileirão: veja onde assistir

Botafogo e Corinthians medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Com 25 pontos, o Botafogo quer vencer para entrar no G4. O Glorioso superou o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro, no último compromisso pela competição.

Os visitantes não vencem há duas rodadas. Com 20 pontos, o Timão quer a vitória para dar um salto na classificação.

Botafogo x Corinthians -- Campeonato Brasileiro 2025