Torcida do Sport 'dribla PM' e provoca Neymar com máscaras de Bruna Marquezine

A situação do Sport no Campeonato Brasileiro, na lanterna e sem vencer em 15 jogos, não impediu que os torcedores aproveitassem o jogo contra o Santos para provocar Neymar. A graça terminou, porém, quando o time rubro-negro sofreu o empate após abrir 2 a 0, na Ilha do Retiro, neste sábado.

A maioria das provocações fazia referência à atriz Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar. Os dois estiveram juntos entre 2013 e 2018. Antes do jogo, contudo, houve proibição da entrada das máscaras por parte da Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE).

A brincadeira viralizou a partir do criador de conteúdo Pedro Chianca, que relatou o veto das forças de segurança em vídeo nas redes sociais. Ele disse compreender a exigência, já que torcedores poderiam cometer delitos com o rosto coberto.

Durante a partida, contudo, foi possível ver algumas máscaras na arquibancada. Outros torcedores levavam cartazes falando que Neymar nunca teria uma Bola de Ouro, premiação na qual o santista ficou em terceiro lugar em 2015 e 2017.

Nas redes sociais, as piadas também ganharam força. O tom mudou, porém, a partir do empate santista. O Santos tenta agora voltar a vencer contra outro time da zona de rebaixamento, o Juventude, no dia 4 de agosto, no MorumBis. Já o Sport recebe o Bahia no sábado.