Título de Libertadores ajudou Piquerez a se consolidar no Palmeiras, e pai teve papel importante na renovação

O lateral esquerdo Piquerez firmou-se, nos últimos anos, como umas das referências no elenco do Palmeiras. Na sexta-feira, o uruguaio renovou seu contrato com o clube até dezembro de 2030. O vínculo anterior era válido até 2027. Completando quatro anos no Verdão, ele relembrou sua primeira conquista, que foi a Libertadores de 2021, meses depois de sua chegada, e como foi importante em sua adaptação e identificação com o clube.

"Foi uma loucura. Esse sentimento de poder levantar essa taça desse peso tão rápido. Cheguei em 31 de julho e 27 de novembro estava erguendo a taça. Sem perceber, ainda era um moleque, um jogador que estava a saindo de seu país, navegando por um mundo de futebol externo, não sabia o que iria acontecer. E ganhar esse título tão rápido me deu a possibilidade de me abrir rapidamente para o que é o clube e me adaptar mais rápido para seguir brigando e conquistando títulos", disse.

Piquerez, inclusive, foi titular no Palmeiras no dia 27 de novembro de 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo, por 2 a 1, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Os gols foram marcados por Raphael Veiga e Deyverson. Com isso, o Verdão levantou a taça da Libertadores pela terceira vez na história, a segunda consecutiva.

Pelo Palmeiras, Piquerez soma 196 jogos e 16 gols marcados. Ele tem ainda oito títulos: uma Libertadores (2021), uma Recopa Sul-Americana (2022), três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).

"Uma frase que se fala muito, é muito importante e faço sempre presente, nunca pode esquecer de onde vem para saber onde que vai. Eu e minha família sabemos tudo o que vivemos para estar aqui. Cada pessoa tem uma vida por trás da carreira, coisas que deram errado, mas que foi importante como aprendizado para ser uma melhor pessoa no futuro", declarou Piquerez.

Piquerez, que na última temporada sofreu com uma lesão no joelho, voltou a ser opção de Abel ainda em janeiro e é titular absoluto na lateral. Diante do Fluminense, o jogador desfalcou o Palmeiras em função de um trauma no ombro. Contudo, treinou normalmente com o elenco e deve ser reforço contra o Grêmio.

Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 21 horas (de Brasília), pela 17ª rodada do Brasileirão.

Piquerez teve apoio do pai para renovar

Daniel Piquerez, pai do lateral, virou um torcedor do Palmeiras desde que o filho passou a vestir o verde e branco. Nas redes sociais, não perde a oportunidade de apoiar o clube e, principalmente, provocar os rivais quando tem a chance. Com isso, ele criou uma relação boa com a torcida palmeirense. Piquerez recebeu conselhos do pai para assinar a renovação.

"A verdade é que eu estou muito feliz de estar em um grande time, um dos maiores do continente e do mundo. É muito gratificante para mim ser reconhecido assim. Fico muito feliz de poder renovar meu vínculo, me sinto uma pessoa muito querida aqui. Eu gosto muito do clube, de todos os funcionários, da estrutura e de todas as possibilidades que o clube oferece aos jogadores", disse.

"Isso é muito importante. Minha família também é muito identificada com o Palmeiras, ainda mais o meu pai, que gosta muito. Ele ficou muito feliz com a renovação e, inclusive, me aconselhou muito a ficar e isso também é por causa dele", revelou.