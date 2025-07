Tchoca recebe terceiro amarelo e desfalca o Corinthians contra o Fortaleza

O Corinthians ganhou um desfalque para o jogo contra o Fortaleza, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro João Pedro Tchoca levou o terceiro cartão amarelo no empate com o Botafogo, no Nilton Santos, e terá que cumprir suspensão.

A ausência não preocupa Dorival Júnior, uma vez que o garoto da base é reserva. Para a posição, o treinador conta com outras três opções: André Ramalho, Gustavo Henrique e Cacá.

Se por um lado Tchoca está fora da próxima partida, por outro o Timão terá retornos importantes. O volante José Martínez e o meia Rodrigo Garro, que cumpriram suspensão nesta rodada, voltam a ficar à disposição da equipe.

Corinthians e Fortaleza se enfrentam no próximo domingo, dia 3 de agosto. A bola a partir das 16h (de Brasília) na Neo Química Arena.

Antes disso, o Timão tem pela frente o clássico contra o Palmeiras, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Derby está agendado para quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena.