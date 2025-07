Tabatha Ricci se impõe e nocauteia Amanda Ribas no UFC Abu Dhabi

No único duelo 100% verde-amarelo programado para o card do UFC Abu Dhabi, neste sábado (26), Tabatha Ricci levou a melhor sobre Amanda Ribas. Com um jogo de luta agarrada na grade bastante agressivo, especialmente pela utilização de cotoveladas afiadas, 'Baby Shark' - apelido da lutadora natural de Birigui (SP) - venceu sua compatriota mineira por nocaute técnico no segundo round.

Com o resultado, Tabatha volta à coluna das vitórias após sofrer uma derrota para a chinesa Yan Xiaonan na sua última luta, em novembro do ano passado. De quebra, a grappler paulista deve subir degraus importantes no ranking peso-palha (52 kg) do UFC, onde ocupa o 10º lugar atualmente.

Por outro lado, Amanda se coloca em uma posição delicada na organização. Agora, com quatro derrotas nas últimas cinco lutas, a atleta mineira vive seu pior momento na carreira e, apesar de ter renovado seu contrato com o Ultimate recentemente, vê o fantasma da demissão se aproximar. Para piorar, a sétima colocada no ranking peso-palha saiu do octógono do UFC Abu Dhabi com uma aparente lesão no rosto, causada por uma das cotoveladas aplicadas por Tabatha.

A luta

A luta começou com um ritmo eletrizante. Com as duas buscando encontrar a melhor distância na trocação, Tabatha aproveitou para grudar e levar o combate para a grade, onde Amanda aplicou uma bela queda de judô. Derrubada, a paulista se recuperou rápido, levantando e novamente buscando a luta agarrada na grade. De volta à trocação, Ribas usou a envergadura mais longa para pontuar.

A mineira Ribas voltou controlando melhor a distância e impondo seu jogo na trocação. Bem ao seu estilo, Tabatha buscou novamente a luta agarrada na grade, onde além de controlar a posição, aplicou socos e, principalmente, cotoveladas potentes, que derrubaram Amanda. Com a oponente já praticamente entregue, 'Baby Shark' desferiu mais alguns golpes até a paralisação do árbitro central.

Confira os resultados do UFC Abu Dhabi:

Tabatha Ricci venceu Amanda Ribas por nocaute técnico;

Billy Elekana venceu Ibo Aslan por decisão unânime dos juízes;

Steven Nguyen venceu Mohammad Yahya por nocaute técnico (interrupção médica);

Martin Buday venceu Marcus Buchecha por decisão unânime dos juízes.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok