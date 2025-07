Seleção Brasileira masculina de basquete estreia com vitória sobre a Nova Zelândia na China

Neste sábado, a Seleção Brasileira de basquete masculino iniciou sua participação na Solidarity Cup com vitória. O Brasil venceu a equipe da Nova Zelândia por 85 a 68, na China, onde está acontecendo a competição. Os neozelandeses estão em 22° lugar no ranking mundial da Fiba, já o Brasil é 12° colocado.

Gabriel Jaú e Kayo Gonçalves foram os maiores pontuadores do time brasileiro no confronto, ambos com 17 pontos. Rafael Paulichi e Victão André vieram logo atrás, com 16 e 11 cestas, respectivamente. Além disso, Elinho também foi destaque na organização ofensiva, com 11 assistências durante a partida.

O jogo também marcou a estreia de Pedro Figueiredo e João Gluck, ambos com 16 anos, e de Pedro Pastre, de 18 anos.

O Brasil ainda tem mais quatro duelos na competição, sendo o próximo contra a seleção de Montenegro, neste domingo, às 8h30 (de Brasília). O campeonato tem transmissão gratuita através do site e aplicativo Courtside 1891.

Preparação para Los Angeles 2028

A Solidarity Cup serve como preparação visando os próximos compromissos no ciclo olímpico de 2028, além de dar espaço para jovens atletas e treinadores competirem em nível internacional.

"Para nós é fundamental esse intercâmbio e oportunidade para os atletas brasileiros e comissões técnicas, como fazíamos numa Seleção de novos no passado. Algo que estamos trabalhando muito forte, visando um projeto escalonado a médio e longo prazo. Além da Solidarity Cup, na China, teremos o Mundial Universitário, que é Sub-25, numa parceria firme com a CBDU, o Globl Jam, Sub-23, a Americup, e o início das Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro. Assim, teremos mais atletas preparados para todos os desafios", afirmou Marcelo Sousa, presidente da CBB.

Jogos do Brasil

26/07 - Brasil 85×68 Nova Zelândia



27/07 - Brasil x Montenegro - 08h45 (de Brasília)



28/07 - Brasil x Guangdong - 08h45



30/07 - Brasil x Nova Zelândia - 06h30



31/07 - Confronto a definir