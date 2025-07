São Paulo x Fluminense: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. O São Paulo enfrenta o Fluminense na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, em compromisso válido pela 17ª rodada da competição nacional.

As duas equipes estão separadas por apenas um ponto na tabela da Série A. O São Paulo figura na 12ª colocação, com 19 pontos, enquanto o Fluminense se encontra em oitavo lugar, com 20. O Tricolor carioca, porém, tem dois jogos a menos que o time do Morumbis.

O São Paulo chega embalado para o duelo contra o Fluminense. O Tricolor vem de duas vitórias consecutivas que deram moral e fôlego na briga contra o rebaixamento. Primeiro, os comandados de Hernán Crespo venceram o Corinthians em casa por 2 a 0 e, na última quinta-feira, bateram o Juventude por 1 a 0 no Sul.

Para o duelo, o técnico terá os desfalques já conhecidos de Oscar (fraturas em três vértebras da região lombar), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Lucca (contusão no músculo adutor da coxa esquerda).

? Os próximos jogos do Tricolor: ? Fluminense?? Brasileirão??? 27/07 (domingo)

? 16h??? MorumBIS?? Globo e Premiere ? Athletico-PR?? Copa do Brasil (Oitavas de final, jogo 1)??? 31/07 (quinta-feira)

? 19:30??? MorumBIS?? Amazon Prime ? Internacional??...

Em contrapartida, o zagueiro Alan Franco deve ficar à disposição sem maiores problemas. Ele havia sido poupado por Crespo e ficou apenas no banco de reservas contra o Juventude por dores, mas deve voltar ao time titular contra o Fluminense caso esteja apto fisicamente.

Do outro lado, o Fluminense vive um momento ruim desde a volta do Mundial de Clubes. O Tricolor carioca não sabe o que é vencer há três rodadas e amargou três derrotas seguidas para Cruzeiro (2 a 0 em casa), Flamengo (1 a 0 fora) e Palmeiras (2 a 1 no Maracanã).

O técnico Renato Gaúcho, por sua vez, perdeu o zagueiro Ignacio, com uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito. Tudo indica que a zaga do Fluminense terá Thiago Silva e Juan Freytes. Além disso, Otávio também segue entregue ao DM.

Davi de Oliveira Lacerda (ES) apita o duelo, auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES). O VAR, por sua vez, fica a cargo de Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X FLUMINENSE

Data: 28 de julho de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco (Sabino), Ferraresi e Arboleda; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Wendell; Luciano e André Silva.



Técnico: Hernán Crespo

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Freytes e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Nonato; Kevin Serna, Cano e Soteldo.



Técnico: Renato Portaluppi