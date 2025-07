São Paulo x Fluminense: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O São Paulo recebe o Fluminense neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo (SP). A partida é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor paulista chega embalado após duas vitórias consecutivas, contra Corinthians e Juventude, que deram moral e fôlego na briga contra o rebaixamento. A equipe aparece na 12ª posição, com 19 pontos.

Para o duelo, o técnico Hernán Crespo terá os desfalques dos lesionados Lucas, Calleri, Oscar, Lucca, Luiz Gustavo Ryan Francisco. Por outro lado, Alan Franco deve ficar disponível.

?? Mais de 3??0?? mil ingressos vendidos! Amanhã o São Paulo enfrenta o Fluminense, às 16h, no MorumBIS, pelo Brasileirão! Garanta também o seu lugar e #VemProMorumBIS > https://t.co/ju8he6uTiZ#TorcidaQueConduz #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/vu9a9JJl6I ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 26, 2025

O Fluminense, por sua vez, vive péssima fase e não vence desde o retorno do Mundial, amargando três derrotas consecutivas para Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. A equipe comandada por Renato Gaúcho ocupa o oitavo posto, com 20 pontos, porém, com duas partidas a menos que o São Paulo.

O Tricolor carioca tem um desfalque certo: Otávio, entregue ao departamento médico.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X FLUMINENSE

Data: 27 de julho de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)



Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

São Paulo: Rafael; Arboleda, Ferraresi, Alan Franco; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Wendell; Luciano e André Silva



Técnico: Hernán Crespo

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Soteldo, Serna e Cano



Técnico: Renato Gaúcho