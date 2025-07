São Paulo quebra jejum no Brasileiro e ganha moral para sequência complicada

O São Paulo colocou um ponto final em um jejum incômodo com a vitória sobre o Juventude na última quinta-feira. O Tricolor bateu o adversário gaúcho por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, graças a um gol de Luciano na reta final do jogo.

O clube, portanto, conquistou três pontos fora de casa pela primeira vez nesta edição da Série A. O Tricolor vinha de uma série de maus resultados longe de seus domínios, mas com a confiança lá em cima após o clássico contra o Corinthians, conseguiu quebrar um jejum que já durava oito meses.

O Tricolor não vencia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro desde o dia 5 de novembro de 2024. Na ocasião, a equipe, ainda sob o comando de Luis Zubeldía, superou o Bahia por 3 a 0, na Arena Fonte Nova. Luiz Gustavo, Wellington Rato e Lucas foram às redes.

De lá para cá, o São Paulo amargou dez jogos consecutivos sem vitórias como visitante somando as duas edições do Brasileirão. Neste período, a equipe tricolor sofreu cinco derrotas e cinco empates, totalizando apenas 16,6% de aproveitamento.

Desde 2023, o Tricolor encontra dificuldades para impôr seu jogo longe do Morumbis. Neste mesmo ano, por exemplo, o time de Dorival Júnior disputou 19 partidas fora de casa pela Série A e venceu apenas uma, acumulando oito empates e dez derrotas, o que representa um aproveitamento de 19,29%.

Já na edição passada do Brasileiro, o São Paulo apresentou uma leve melhora, mas ainda teve campanha aquém como visitante. A equipe, que começou o torneio com Thiago Carpini e terminou sob o comando de Luis Zubeldía, teve cinco vitórias, cinco empates e nove derrotas em 19 jogos, com aproveitamento de 35,08%.

Na atual edição do torneio de pontos corridos, o São Paulo começou com Zubeldía, mas demitiu o treinador para contratar Crespo em meados de julho. Agora, o argentino terá a missão de melhorar os números do São Paulo fora de casa. Até o momento, são quatro empates, três derrotas, uma vitória e um aproveitamento de 29,16%.

RESULTADOS ELEVAM MORAL PARA SEQUÊNCIA 'DECISIVA'

Além de quebrar o jejum de vitórias longe do Morumbis, o São Paulo emendou a sua primeira série de triunfos nesta edição do Brasileirão. Primeiro, venceu o Corinthians por 2 a 0, em casa. Já na última quinta-feira, bateu o Juventude. Luciano marcou os três gols e foi o grande protagonista das duas partidas.

A primeira série de vitórias com Crespo eleva a moral do São Paulo para uma sequência decisiva da temporada. O Tricolor duela com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e, depois, tem pela frente as oitavas de final da Copa do Brasil, em que encara o Athletico-PR.

"A confiança dita muita coisa no futebol, e recuperá-la com vitórias é muito importante. Conquistar vitórias fora de casa é muito importante, muito feliz por esses dois resultados positivos. Nosso time, além de vir com os resultados, que são o mais importante no futebol, conseguiu boas atuações", avaliou o goleiro Rafael, capitão e um dos líderes deste elenco do São Paulo.

"Essa confiança vai passando para todos, nós vamos nos sentindo mais seguros também e confiantes que estamos no caminho certo. É daqui para mais, sempre evoluir, buscar melhoras, porque teremos confrontos dificílimos pela frente e precisamos continuar evoluindo para buscar os resultados", complementou.

O São Paulo recebe o Fluminense neste domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Brasileiro. Depois, pega o Athletico-PR, também em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na sequência, ainda tem pela frente Internacional fora de casa, pela Série A, e o duelo de volta contra o Furacão.