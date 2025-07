São Paulo: Crespo tem conversa e dá voto de confiança a Rodriguinho

Do UOL, em São Paulo (SP)

O técnico Hernán Crespo teve uma conversa com o meia Rodriguinho nos últimos dias e passou confiança ao jovem.

O que aconteceu

Crespo conversou de forma particular com o meia antes do jogo contra o Juventude. O argentino soube naquela semana que Oscar ficaria fora por até dois meses.

No papo, o treinador passou confiança a Rodriguinho e afirmou que utilizaria o jovem de 21 anos. Na partida, o jogador entrou na segunda etapa e teve bom desempenho, participando da jogada do gol da vitória.

Em entrevista coletiva após a partida, Crespo elogiou o "talento" de Rodriguinho. O argentino falou que o time precisava das características do jogador, que é o único meia de criação de origem que restou no elenco após a lesão de Oscar e a saída de Alves.

Precisávamos de um passe mais refinado, precisávamos de um Rodriguinho com dinâmica, com o talento dele que poderia criar soluções para o time Hernán Crespo

Não é a primeira vez que Rodriguinho houve promessas. O jovem revelado em Cotia chegou a ouvir de Muricy Ramalho no início do ano que seria mais utilizado em 2025, mas pouco entrou em campo.

Depois de subir em 2022 e marcar logo na estreia, Rodriguinho nunca teve sequência no time, menos ainda como titular. Em 2023, atuou 376 minutos, sendo titular apenas duas vezes; em 2024, entrou em campo 117 minutos sem ser titular; em 2025, soma 272 minutos, sendo titular apenas uma vez.

Meia de criação desde a base, Rodriguinho chegou a atuar aberto pelos lados em algumas das chances que teve no profissional. Agora, em um esquema sem pontas, o meia deve ser utilizado em seu setor de origem.