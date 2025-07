São José vence Sampaio e larga em vantagem pela semifinal da Liga de Basquete feminino

Neste sábado, pelo primeiro jogo da semifinal da Liga de Basquete Feminino (LBF), o São José recebeu o Sampaio na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, e largou na frente na disputa por uma vaga na grande final ao vencer por 82 a 73.

Com o resultado positivo, o São José precisa de apenas mais uma vitória. Já o Sampaio precisa vencer o próximo duelo e, assim, forçar um terceiro jogo.

O segundo confronto está marcado para a próxima quinta-feira (31), às 19h30 (de Brasília), no Ginásio Castelinho, em São Luís.

O São José começou melhor e fez valer o fator casa no primeiro quarto, vencendo por 25 a 18.

No segundo período, porém, o Sampaio reagiu, aproveitando o baixo aproveitamento do time da casa (33,3% nos arremessos), e venceu por 20 a 17, indo para o intervalo com o placar em 42 a 35 para o São José.

Na volta do intervalo, o equilíbrio permaneceu, mas o São José manteve o controle do jogo. A equipe venceu o terceiro quarto por 19 a 17 e também levou a melhor no último período, com 21 a 18, fechando a partida em 82 a 73.