Santos vence Juventus e garante vaga na próxima fase do Campeonato Paulista sub-20

O Santos venceu o Juventus-SP por 3 a 2 neste sábado, no Estádio Espanha, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista sub-20. João Alves, Bernardo e Gustavo Henrique marcaram para o Peixe, enquanto Paulo André e Vitor Lima fizeram os gols dos visitantes.

Com a vitória, o Santos garantiu sua vaga na próxima fase do Campeonato Paulista sub-20. O Peixe permanece na sexta posição do Grupo A, agora com 23 pontos. O já classificado Juventus, segue em quarto lugar na mesma chave, com 26.

Ambas as equipes têm suas próximas partidas válidas pela 14ª rodada do Paulista sub-20. O Santos visita o São José no dia 6 de agosto, às 15h (de Brasília), no Poliesportivo João do Pulo. O Juventus, por sua vez, recebe a Internacional de Limeira, na próxima sexta-feira, também às 15h, na Rua Javari.

Os gols do jogo

Os Meninos da Vila abriram o placar com dez minutos de jogo. João Alves recebeu cruzamento de Bernardo, dominou e finalizou forte, mas parou em defesa do goleiro. A bola sobrou para Pepê Fermino, que cruzou na cabeça do camisa 9. No cabeceio, João Alves superou Kawe, escorando para o canto esquerdo.

Aos 41 minutos, o Santos marcou novamente e ampliou para 2 a 0 ainda na primeira etapa. Assis foi derrubado ao invadir a área pela esquerda, e o árbitro Vinícius Nunes Lima dos Santos marcou pênalti. Na cobrança, Bernardo deslocou o goleiro e bateu para o canto direito.

No segundo tempo, com cinco minutos, o Santos teve novo pênalti a seu favor. Gustavo Henrique cobrou no canto esquerdo. A bola tocou na trave antes de entrar.

Aos 26 minutos da etapa complementar, o Juventus diminuiu para 3 a 1 com gol de Paulo André. Murilo cruzou da direita, João Emanoel ajeitou de cabeça, e o camisa 9 completou também de cabeça para o gol. Aos 40, o Juventus marcou o segundo gol em bola levantada na área. Henrique Quixabeira cruzou da esquerda, e o zagueiro Vitor tocou de cabeça, encobrindo o goleiro e mandando para o gol.